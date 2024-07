Résultat des législatives 2024 à Metzeral (68380) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - 25 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Metzeral

Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 25 points à Metzeral entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc possible que le RN soit vainqueur à Metzeral ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.