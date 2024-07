Résultat des législatives 2024 à Pfaffenheim (68250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes à Pfaffenheim ? Avec un peu plus de 28% des bulletins au niveau national à l'issue du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 11,22% des bulletins à Pfaffenheim. Un score à comparer néanmoins avec les 11,4% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,4% pour Yannick Jadot, 1,33% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Pfaffenheim en 2 ans Le score du RN sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée 2024, localement, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Quel que soit le résultat, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce soir Ce premier verdict est immanquablement à comparer avec l'issue trouvée en 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Pfaffenheim offrait aussi 35,44% pour Hubert Ott des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 23,51% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Hubert Ott (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 53,16%, devant son adversaire Les Républicains à 46,84%.

20:05 - À Pfaffenheim, les résultats des législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Grâce à 39,97% des bulletins de vote, Hubert Ott (Majorité présidentielle) a pris la tête à Pfaffenheim, dimanche 30 juin 2024 lors du premier round de l'élection législative. Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) suivaient en recueillant respectivement 32,53% et 11,22% des votants à l'échelle municipale. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Nathalie Aubert qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%. De quoi installer un match différent aux habitants de la zone au second tour.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Pfaffenheim ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux passés. Le taux de participation lors du premier round des législatives 2024 à Pfaffenheim était de 71,68%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 56,46% des électeurs de Pfaffenheim. Le taux de participation était de 54,81% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures.

18:35 - L'abstention à Pfaffenheim va-t-elle monter lors du 2e tour des législatives ? L'une des clés des législatives est immanquablement la participation. Le taux de participation à Pfaffenheim était de 71,68% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,36% au premier tour. Au second tour, 46,74% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Pfaffenheim ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,29% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 78,84% au second tour, c'est-à-dire 868 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des familles seraient notamment capables de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Pfaffenheim (68250).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pfaffenheim Quelle influence les électeurs de Pfaffenheim exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,28%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (80,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 578 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,75%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,98%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pfaffenheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,45% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.