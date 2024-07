Résultat des législatives 2024 à Lautenbach (68610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Lautenbach, qui vont retenir les supporters de gauche ? Le Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Lautenbach, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,65% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Lautenbach en 2 ans Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Lautenbach entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de ces élections législatives, localement, comme au niveau national. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Avec 19,46% à Lautenbach, le RN était en revanche distancé par les 29,73% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! Avec 54,92% contre 45,08% pour les perdants. Hubert Ott remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Avec 39,5% des votes, Nathalie Aubert (Rassemblement National) a pris les devants à Lautenbach, le 30 juin lors du 1er tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Hubert Ott (Ensemble pour la République) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) avec 28,33% et 17,65% des votants. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Lautenbach ? L'étude des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. À Lautenbach, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 est monté à 65,96%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 281 inscrits sur les listes électorales à Lautenbach, 49,88% avaient en effet pris part à l'élection, contre un taux de participation de 50,38% lors des européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Lautenbach ? À Lautenbach, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de l'abstention. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Lautenbach s'élevait à 65,96%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,02% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,25% au deuxième tour, ce qui représentait 960 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,0% au premier tour et 36,79% au second tour. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national sont de nature à ramener les citoyens de Lautenbach (68610) vers les urnes.

17:29 - Lautenbach : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Lautenbach, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 118 hab/km² et un taux de chômage de 10,06%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 568 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,26%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,75%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Lautenbach mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,26% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.