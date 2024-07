Résultat des législatives 2024 à Buhl (68530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Buhl ? Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale pour le 1er tour des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait le placer en position de titiller le RN ce soir. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Buhl, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 17,09% des votes dans la localité. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus).

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 16 points à Buhl L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur à Buhl ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Buhl ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence observé au prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Buhl, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives avaient aussi donné un très bon départ pour le Rassemblement national à l'époque à Buhl. On retrouvait en effet Nathalie Aubert devant ses concurrents au premier tour, avec 26,73% dans la cité. C'est finalement Jacques Cattin (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Buhl au second tour, avec 54,76%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,24%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Buhl Au soir du 1er round des législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Buhl ont placé en tête Nathalie Aubert (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,91% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Hubert Ott (Ensemble pour la République) et Lilian Bourgeois (Union de la gauche) avec respectivement 23,56% et 17,09% des votants. C'est aussi Nathalie Aubert qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription du Haut-Rhin, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Buhl : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Au cours des précédents scrutins électoraux, les 3 248 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Buhl était de 33,97%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, parmi les 2 438 personnes en âge de voter à Buhl, 48,56% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 49,07% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Buhl À Buhl, le niveau de participation est un facteur crucial du scrutin législatif. Le taux de votants à Buhl pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 66,03%, dimanche dernier. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,55% des personnes habilitées à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,71% au premier tour, soit 1 764 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,2% au premier tour et 37,6% au second tour. Quelle sera la participation à Buhl ce soir ? L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des familles est capable de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Buhl.

17:29 - Buhl : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel impact auront les électeurs de Buhl sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,16%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (66,34%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2188,5 € par mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 990 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (21,14%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,19%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Buhl mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,7% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.