Résultat des législatives 2024 à Ribeauvillé (68150) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Ribeauvillé en 2 ans

Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Ribeauvillé entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. De quoi anticiper une installation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.