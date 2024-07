Résultat des législatives 2024 à Ammerschwihr (68410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Ammerschwihr, que vont décider les électeurs du Front populaire ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire dès le premier tour. Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 13,18% des votes à Ammerschwihr. Un score en baisse en comparaison des 14,84% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Quel score pour le RN à Ammerschwihr lors des législatives ? Le résultat des législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. En regardant la progression du Rassemblement national lors des dernières élections au niveau national, soit environ 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages grattés par le mouvement à Ammerschwihr s'élève par ailleurs à 13 points ces dernières années. Assez pour annoncer un ancrage durable du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Le résultat des premier et second tours de 2022 peut aussi sembler un précédent précieux au moment du second tour qui se joue. A l'époque dans la commune d'Ammerschwihr, lors des élections des députés, le score était aussi de 35,09% pour Hubert Ott , Ammerschwihr faisant déjà partie de la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Ammerschwihr optera d'ailleurs encore pour Hubert Ott au second tour, finalement en tête localement avec 61,90%, devant l'adversaire Les Républicains à 38,10%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Ammerschwihr D'après les études publiées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'assurer moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a obtenu 44,59% des suffrages à Ammerschwihr le 30 juin dernier, pour le premier round de la législative. En 2e position, Nathalie Aubert (Rassemblement National) captait 25,62%. Ensuite, Lilian Bourgeois (Union de la gauche) glanait 13,18% des votants. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait la même direction que la municipalité, puisque c'est Nathalie Aubert qui s'y imposait, avec 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Ammerschwihr : forte participation aux élections législatives 2024 L'étude des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. À Ammerschwihr, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 a été de 29,49%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 42,23% des électeurs d'Ammerschwihr (68) avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 43,73% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives à Ammerschwihr Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Ammerschwihr ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 29,49%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,98% au premier tour. Au deuxième tour, 54,89% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,9% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 19,63% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Ammerschwihr.

17:29 - Les enjeux locaux d'Ammerschwihr : tour d'horizon démographique Dans les rues d'Ammerschwihr, les élections sont en cours. Avec ses 8,08% d'agriculteurs pour 1 650 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 155 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 11,73% des résidents sont des enfants, et 36,3% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 51,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,06% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 569,20 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. En conclusion, Ammerschwihr incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.