En direct

21:15 - À Munster, qui va faire main basse les voix du Front populaire ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des voix affichés à l'échelle nationale sont un premier indice. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,35% des suffrages à Munster. Un chiffre en baisse en comparaison des 18,26% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a solidement avancé à Munster en 2 ans Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 16 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur à Munster ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Munster ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Le RN peut-il gagner cette fois à Munster, dans ce scénario très différent de 2022 ? Avec 19,23% à Munster, le RN était en revanche devancé par les 24,67% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives il y a deux ans. Munster se tournera en revanche vers Jacques Cattin (Les Républicains) au second tour, finalement en tête localement avec 50,46%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,54%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Munster ce dimanche ? D'après les projections en nombre de sièges communiquées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'arroger pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. La coalition de gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient conserver jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Nathalie Aubert (Rassemblement National) a recueilli 35,66% des votes à Munster le 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour des élections législatives. Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Lilian Bourgeois (Front populaire) suivaient en captant 32,02% et 17,35% des votants à l'échelle municipale. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Munster ? Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? À Munster, le taux de participation au premier round des législatives 2024 était de 65,41%, plus important de 14 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 51,99% des personnes en capacité de participer à une élection à Munster s'étaient en effet rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 47,5% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser lors du 2e tour des législatives à Munster ? Le taux de participation constitue indiscutablement l'un des critères essentiels des législatives 2024. L'abstention était de 34,59% à Munster lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,98% au premier tour et 63,56% au second tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,68% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,21% au deuxième tour. Le rejet de la politique en place est notamment capable d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Munster (68140).

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Munster En pleine campagne électorale législative, Munster est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 4 707 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 406 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (64,43%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 240 résidents étrangers, Munster est un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 26,14 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Munster s'inscrit dans l'histoire de la France.