Résultat des législatives 2024 à Sainte-Croix-aux-Mines (68160) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - À Sainte-Croix-aux-Mines, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce second tour. Une première réponse : le bloc a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Sainte-Croix-aux-Mines, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,11% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a fortement séduit à Sainte-Croix-aux-Mines en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Sainte-Croix-aux-Mines entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Sainte-Croix-aux-Mines ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence un enjeu pour le second tour de cette élection des députés 2024 à l'échelle locale. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Les législatives avaient déjà abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à l'époque à Sainte-Croix-aux-Mines. Dans la commune, c'est Nathalie Aubert qui arrivait en tête au premier tour avec 26,21%. Mais c'est finalement Jacques Cattin (Les Républicains) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Sainte-Croix-aux-Mines au second tour, avec 55,61%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,39%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Sainte-Croix-aux-Mines ce dimanche ? D'après les projections des instituts dévoilées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait gagner pas loin de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Sainte-Croix-aux-Mines ont préféré Nathalie Aubert (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,89% des voix. Hubert Ott (Majorité présidentielle) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant 23,78% et 19,11% des votants. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Sainte-Croix-aux-Mines ? Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 1 834 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Sainte-Croix-aux-Mines a atteint 37,73%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 50,9% des personnes aptes à participer à une élection à Sainte-Croix-aux-Mines avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 50,77% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2024 à Sainte-Croix-aux-Mines L'abstention est indéniablement l'une des clés des élections législatives. Le pourcentage d'abstention à Sainte-Croix-aux-Mines pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 37,73%. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 27,96% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 27,92% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,95% au premier tour et 68,51% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages serait par exemple susceptible d'impacter les décisions que prendront les électeurs de Sainte-Croix-aux-Mines.

17:29 - Élections à Sainte-Croix-aux-Mines : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Sainte-Croix-aux-Mines peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 9,25% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec une densité de population de 70 hab/km² et 44,67% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 528 euros/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 565 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,84%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,31%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Croix-aux-Mines mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,21% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.