Résultat des législatives 2024 à Lapoutroie (68650) – 2e tour [PUBLIE]

Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Lapoutroie ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,05% des voix à Lapoutroie. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

L'extrême droite a nettement progressé à Lapoutroie La fraction d'électeurs du Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. La progression du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Lapoutroie entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Quoi qu'il se passe, une étape de plus pourrait être dépassée ce 7 juillet au soir.

Quel résultat final à Lapoutroie pour Ensemble ce dimanche soir ? Le résultat en faveur du RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections au niveau local. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être ses chances de gagner. Les élections législatives de l'époque à Lapoutroie ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 15,21% dans la commune, alors que les candidats LREM rassembleront 29,44% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (54,15% contre 45,85% pour Les Républicains). Hubert Ott conservait donc son avance sur place.

Des élections législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici A l'occasion du premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Lapoutroie ont préféré Nathalie Aubert (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 33,33% des voix. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Hubert Ott (Majorité présidentielle) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) avec respectivement 31,02% et 21,05% des votants. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

Analyse comparative de la participation à Lapoutroie lors des derniers scrutins Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Lapoutroie a atteint 28,29%, en dessous de celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 42,36% des personnes en âge de voter à Lapoutroie avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 44,52% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c'était mieux qu'en 2019.

71,71% de participation lors du premier tour des législatives à Lapoutroie À Lapoutroie, l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Lapoutroie au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 28,29%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,51% au premier tour et 57,02% au deuxième tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,15% au niveau de la commune. L'abstention était de 22,16% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de Lapoutroie.

17:29 - Lapoutroie et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Lapoutroie, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 862 habitants répartis dans 1 086 logements, cette ville présente une densité de 89 hab/km². Ses 128 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 549 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (31,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 44,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 55,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 715,29 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Lapoutroie, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.