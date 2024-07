Résultat des législatives 2024 à Soultzeren (68140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Soultzeren, qui va raffler le vote du Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a obtenu un peu plus de 28% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Soultzeren, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,48% des votes dans la localité. Une percée à affiner néanmoins avec les 18,3% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN a nettement progressé à Soultzeren Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très commenté. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Soultzeren entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Soultzeren ? Le nombre de votes du RN sera ainsi très commenté localement pour le second tour de cette élection 2024. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année gagner l'élection localement. Les élections législatives de l'époque à Soultzeren ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 16,74% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 27,23% des voix. Soultzeren choisira d'ailleurs Jacques Cattin au second tour, finalement à la première place localement avec 58,88%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,12%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Soultzeren ? Grâce à 37,93% des votes, Nathalie Aubert (Rassemblement National) a pris les devants à Soultzeren, dimanche 30 juin à l'occasion du premier round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Hubert Ott (Majorité présidentielle) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) avec respectivement 30,65% et 15,48% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription du Haut-Rhin, Nathalie Aubert rassemblant cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Soultzeren ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Le premier tour des législatives 2024 à Soultzeren a connu une participation de 68,1%, supérieure de 16 points à celle des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait en effet 52,81% au sein de Soultzeren (68), à comparer avec une participation de 50,05% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures.

18:35 - La participation va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Soultzeren ? À Soultzeren, l'abstention constitue sans nul doute l'une des clés des législatives. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 31,9%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,31% au premier tour. Au second tour, 60,72% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 975 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,62% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,67% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Soultzeren ?

17:29 - Soultzeren : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Soultzeren contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,73%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (75,34%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (43,58%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 464 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,65%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,74%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 31,68%, comme à Soultzeren, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.