Résultat des législatives 2024 à Wintzenheim (68124) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:16 - À Wintzenheim, qui vont adopter les supporters de gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Wintzenheim, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,66% des votes dans la localité. Une évolution en comparaison des 16,52% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Un Rassemblement national en progression à Wintzenheim il y a une semaine Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. La progression du RN se montre déjà forte à Wintzenheim entre le score du parti nationaliste en 2022 (19,08%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (34,94%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, loin des 89 de l'époque. Suffisant pour envisager une implantation durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national va en conséquence être le déterminant à l'échelle locale pour le second tour de cette législative 2024. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Wintzenheim, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 19,08% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 29,40% pour Hubert Ott (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 56,41%. Hubert Ott remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici A en croire les enquêtes des sondeurs établies depuis le premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de s'arroger moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Il faut cependant tenir compte des particularités locales. Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Wintzenheim ont plébiscité Nathalie Aubert (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 34,94% des suffrages. Hubert Ott (Ensemble pour la République) recevait 31,86%. A la troisième place, Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) recueillait 17,66% des électeurs. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Wintzenheim aux dernières élections Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? À Wintzenheim, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 63,76%, plus élevé de 12 points que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 51,4% des inscrits sur les listes électorales de Wintzenheim (68) avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 51,18% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Wintzenheim demeure l'abstention À Wintzenheim, l'un des critères déterminants des élections législatives 2024 est indéniablement le taux de participation. Wintzenheim a enregistré une participation de 63,76%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 72,34% au deuxième tour, ce qui représentait 4 228 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 46,22% au premier tour et 37,74% au deuxième tour. Les jeunes affichent fréquemment une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Wintzenheim ?

17:29 - Élections législatives à Wintzenheim : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Wintzenheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 397 hab par km² et 42,92% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 9,73% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,59%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 705 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,19%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,22%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Wintzenheim mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,76% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.