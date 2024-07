Résultat des législatives 2024 à Sainte-Marie-aux-Mines (68160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va obligatoirement influer sur ce 2e tour. Premier indice : le bloc a récolté plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le matelas s'avère important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Sainte-Marie-aux-Mines, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,82% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 25,56% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,52% pour Yannick Jadot, 1,23% pour Fabien Roussel et 1,01% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La progression inédite de l'extrême droite à Sainte-Marie-aux-Mines Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette législative. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Sainte-Marie-aux-Mines entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc permis de penser, selon les reports de voix, que le RN soit vainqueur à Sainte-Marie-aux-Mines ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Sainte-Marie-aux-Mines, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera en conséquence très scruté. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Sainte-Marie-aux-Mines, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Sainte-Marie-aux-Mines, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,78% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 25,56% pour Lilian Bourgeois (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains avec 52,68%. C'est donc Jacques Cattin (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Nathalie Aubert (Rassemblement National) déjà en avance avec 39,51% à Sainte-Marie-aux-Mines aux législatives Selon les projections finales établies entre les deux tours, l'extrême droite serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il faut bien sûr tenir compte des caractéristiques locales. Nathalie Aubert (Rassemblement National) a obtenu 39,51% des voix à Sainte-Marie-aux-Mines dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round des élections législatives. Lilian Bourgeois (Union de la gauche) et Hubert Ott (Ensemble pour la République) suivaient en ramassant 25,82% et 24,26% des votants dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Aubert rassemblant cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Sainte-Marie-aux-Mines ? L'observation des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Sainte-Marie-aux-Mines était de 47,38%, moins haut de 8 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 3 435 personnes en âge de voter à Sainte-Marie-aux-Mines, 55,28% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 56,23% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter au 2e tour des législatives 2024 à Sainte-Marie-aux-Mines ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Sainte-Marie-aux-Mines ? Dans la ville, 47,38% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 64,74% au premier tour. Au second tour, 71,8% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Sainte-Marie-aux-Mines aujourd'hui ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,84% des votants de la ville. L'abstention était de 33,29% au second tour. Les populations des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Sainte-Marie-aux-Mines ?

17:29 - Analyse démographique des législatives à Sainte-Marie-aux-Mines Quel portrait faire de Sainte-Marie-aux-Mines, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 5 049 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 306 entreprises, Sainte-Marie-aux-Mines offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (55,07%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 421 personnes (8,33%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2057,49 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 19,66%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Sainte-Marie-aux-Mines, les enjeux locaux se joignent aux défis français.