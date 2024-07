Résultat des législatives 2024 à Turckheim (68230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - À Turckheim, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Le Front populaire qui se présente cette fois a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle de la France, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les isoloirs. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Turckheim, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 14,4% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 16,12% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 19 points à Turckheim Le résultat des législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Turckheim entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Une étape de plus devrait être atteinte ce 7 juillet au soir.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Se tourner vers le scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler une évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Avec 31,17% à Turckheim, le binôme Ensemble ! Avait aussi été gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Au second round,c'est encore Hubert Ott qui remportera le plus de suffrages, avec 54,44% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Les Républicains à 45,56%.

20:05 - Que peuvent dire les scores de dimanche dernier pour Turckheim ? Avec 36,14% des bulletins de vote, Hubert Ott (Ensemble !) a pris la pôle position à Turckheim, dimanche 30 juin pour le 1er tour de la législative. Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) suivaient en recueillant respectivement 32,66% et 14,4% des électeurs à l'échelle municipale. Les votants de la commune avaient réalisé un autre choix que ceux de la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Nathalie Aubert s'y imposait, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Elections à Turckheim : quelles leçons tirer de l'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Turckheim était de 68,61%, dépassant de 14 points celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 3 201 personnes en âge de voter à Turckheim, 54,67% s'étaient en effet rendues aux urnes. Le taux de participation était de 54,32% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Turckheim ? L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le taux d'abstention. Le pourcentage d'abstention à Turckheim au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 31,39%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,27% au premier tour et 58,4% au deuxième tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,75% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,95% au deuxième tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Turckheim Les données démographiques et socio-économiques de Turckheim mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des législatives. Avec 45,82% de population active et une densité de population de 228 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 9,96% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (72,92%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 517 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,59%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,88%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Turckheim mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,55% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.