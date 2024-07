Résultat des législatives 2024 à Orbey (68370) – 2e tour [PUBLIE]

L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc permis de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

Grâce à 36,87% des voix, Nathalie Aubert (Rassemblement National) a pris la tête à Orbey, dimanche 30 juin pour le premier round des législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Hubert Ott (Ensemble !) et Lilian Bourgeois (Union de la gauche) avec respectivement 32,56% et 15,87% des électeurs. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

17:29 - Orbey et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Quelle influence les électeurs d'Orbey exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,08%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (69,4%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 256 € par an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 263 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,98%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,61%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Orbey mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,43% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.