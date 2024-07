Résultat des législatives 2024 à Guémar (68970) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur qui vont se porter les orphelins de la gauche à Guémar ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a obtenus l'ensemble au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes en 2022. Ce premier pointage semble élevé. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Guémar, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 11,27% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une progression impressionnante du RN à Guémar en 2 ans Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Guémar entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. Il est donc permis de penser que le RN finisse vainqueur à Guémar ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité en pôle position aux dernières législatives à Guémar Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera en conséquence déterminant localement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Guémar, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 27,35% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 28,14% pour Hubert Ott (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 56,44%. Hubert Ott s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 43,66% pour le RN à Guémar aux élections législatives Le dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Guémar ont plébiscité Nathalie Aubert (Rassemblement National), qui a rassemblé 43,66% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de précéder Hubert Ott (Ensemble !) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) avec 26,63% et 11,27% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Nathalie Aubert glanant cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation à Guémar : un sursaut par rapport aux européennes L'analyse des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. En comparaison avec les européennes de cette année, la participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Guémar s'est intensifiée, culminant à 67,96%. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 1 168 personnes habilitées à participer à une élection à Guémar avaient en effet participé à l'élection (soit 55,31%), contre un taux de participation de 53,2% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du second tour des législatives à Guémar ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 est le niveau d'abstention. Le taux de participation à Guémar pour le 1er tour des législatives 2024 était de 67,96%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,5% au premier tour. Au second tour, 39,54% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 81,22% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 81,87% au deuxième tour, soit 912 personnes.

17:29 - Comment la composition démographique de Guémar façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Guémar, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,86%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (75,04%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,16%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 511 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,18%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,4%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Guémar mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,51% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.