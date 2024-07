Résultat des législatives 2024 à Stosswihr (68140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Stosswihr, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Stosswihr, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 9,51% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement gagné du terrain à Stosswihr Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont culminé à plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà récupéré 20 points ici entre 2022 et 2024. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Stosswihr ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi la clé du scrutin localement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN réalisait déjà un beau démarrage à Stosswihr à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Nathalie Aubert au sommet au premier tour, avec 29,02% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Jacques Cattin (Les Républicains) chez les électeurs avec 61,25%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,75%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Nathalie Aubert (Rassemblement National) a amassé 49,14% des voix à Stosswihr dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour de la législative. En 2e place, Hubert Ott (Ensemble pour la République) recueillait 28,27%. Lilian Bourgeois (Union de la gauche) captait 9,51% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Aubert accumulant cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Stosswihr : quelle évolution ? L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. À Stosswihr, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 67,66%, surpassant de 16 points celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 51,39% des personnes habilitées à participer à une élection à Stosswihr s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 51,87% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Stosswihr demeure la participation L'un des facteurs déterminants des législatives 2024 est incontestablement le niveau de participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Stosswihr s'élevait à 67,66%. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 138 personnes en âge de voter dans la ville, 72,58% avaient participé au vote. La participation était de 76,12% au deuxième tour, c'est-à-dire 867 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,65% au premier tour et 35,45% au second tour. La crise de confiance dans les partis politiques est de nature à modifier la stratégie de vote des habitants de Stosswihr.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Stosswihr Quel portrait faire de Stosswihr, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 333 habitants répartis dans 848 logements, ce village présente une densité de 50 hab par km². Avec 81 entreprises, Stosswihr offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 15,81% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,13% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 54,21% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 328,45 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Stosswihr, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.