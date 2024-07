Résultat des législatives 2024 à Guebwiller : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Guebwiller ? Le pourcentage de participation à Guebwiller était de 57,77% pour le 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 67,31% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 68,41% au premier tour, soit 5 392 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,7% au premier tour. Au second tour, 31,96% des citoyens se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des familles seraient en mesure de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Guebwiller.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Guebwiller

La composition démographique et la situation socio-économique de Guebwiller déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 16,39% des résidents sont des enfants, et 10,22% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (73,73%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 129 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,68% et d'une population étrangère de 8,68% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Guebwiller mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,11% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.