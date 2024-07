Résultat des législatives 2024 à Fréland (68240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les électeurs du Front populaire convoités Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,41% des suffrages à Fréland. Une somme à compléter néanmoins avec les 23,02% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 19 points à Fréland Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour ces législatives 2024 localement, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Fréland pour le bloc présidentiel aux législatives ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de remporter ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Fréland, comptant 16,39%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 30,20% des voix. Sur la commune de Fréland, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, avec 55,47% contre 44,53% pour l'adversaire Les Républicains. Une victoire, donc, pour Hubert Ott dans la localité.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Dimanche 30 juin, les habitants de Fréland ont placé en tête Nathalie Aubert (Rassemblement National), qui a réuni 35,75% des votes. Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Lilian Bourgeois (Union de la gauche) suivaient en décrochant respectivement 32,59% et 17,41% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Nathalie Aubert qui terminait en pôle position dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation à Fréland : un sursaut par rapport aux élections européennes Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Le 1er round des législatives 2024 à Fréland a connu un pourcentage d'abstention de 32,96%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 46,99% des personnes aptes à voter à Fréland avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 47,56% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention à Fréland va-t-elle augmenter au 2e tour des législatives ? À Fréland, la participation est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Fréland s'élevait à 67,04%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,63% au premier tour. Au second tour, 40,05% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,82% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,48% au premier tour, c'est-à-dire 891 personnes. La volonté de changement des habitants serait susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Fréland.

17:29 - Fréland : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Fréland, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 305 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 85 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (72,46%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,71% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,79% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 240,28 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Fréland manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.