Résultat des législatives 2024 à Labaroche (68910) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Labaroche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 16,89% des bulletins à Labaroche. Une poussée à comparer néanmoins avec les 17,87% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,79% pour Yannick Jadot, 1,07% pour Fabien Roussel et 0,64% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le RN a vigoureusement séduit à Labaroche La montée du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Labaroche pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être une chance de s'imposer. Il y a deux ans, lors des législatives à Labaroche, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 18,45% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,35% pour Hubert Ott (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 51,56%. Hubert Ott s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour A l'occasion du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Labaroche ont plébiscité Nathalie Aubert (Rassemblement National), qui a recueilli 35,63% des votes. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Hubert Ott (Ensemble pour la République) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) avec 35,09% et 16,89% des votants. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation à Labaroche : un sursaut par rapport aux élections européennes Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Le 1er round des élections législatives 2024 à Labaroche a connu un taux d'abstention de 31,67%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 45,17% des personnes habilitées à participer à une élection à Labaroche avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,69% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - À Labaroche, la participation a atteint 68,33% lors du premier round des élections législatives 2024 À Labaroche, le taux de participation constitue sans nul doute l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024. L'abstention s'élevait à 31,67% à Labaroche lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,91% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 23,31% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,28% au premier tour. Au second tour, 62,24% des électeurs ne se sont pas déplacés. La méfiance vis à vis des politiques serait notamment susceptible d'impacter les choix que feront les citoyens de Labaroche.

17:29 - Labaroche : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Labaroche, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Dans la ville, 17,2% des résidents sont des enfants, et 28,33% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (31,46%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 876 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,53%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,34%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,96%, comme à Labaroche, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.