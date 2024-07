Résultat des législatives 2024 à Riquewihr (68340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Riquewihr, quel candidat vont adopter les électeurs de gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages affichés au niveau national sont porteurs. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Riquewihr. C'est Nathalie Aubert (Rassemblement National) qui s'y imposait au premier tour, avec 35,18 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie en 2022 également, puisque c'est Hubert Ott (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Riquewihr Le résultat obtenu par le RN sera très commenté pour cette élection, à l'échelle locale. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Les reports de voix restent incertains, mais on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Contrairement à l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives de l'époque à Riquewihr ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 16,71% dans la commune, alors que les candidats LREM réuniront 31,78% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! Avec 57,50% contre 42,50% pour les perdants. Hubert Ott remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Nathalie Aubert (Rassemblement National) a engrangé 35,18% des suffrages à Riquewihr dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Daniel Klack (Divers droite) et Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 25,71% et 21,96% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Nathalie Aubert rassemblant cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Riquewihr ? Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 055 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le 1er round des élections législatives 2024 à Riquewihr a connu un taux d'abstention de 27,94%, plus bas de 19 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 799 inscrits sur les listes électorales à Riquewihr, 46,18% avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 50,06% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle de la France, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 72,06% de participation lors de la 1ère manche des législatives à Riquewihr Ce dimanche, lors des élections législatives à Riquewihr, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, dimanche, 27,94% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 808 personnes en âge de voter dans la commune, 21,91% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 23,14% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,31% au premier tour. Au second tour, 62,02% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Riquewihr ? La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à ramener les électeurs de Riquewihr vers les urnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Riquewihr Comment les habitants de Riquewihr peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Dans le village, 13,57% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,92% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec ses 7,24% d'agriculteurs pour 1 032 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,08%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,13%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 21,12%, comme à Riquewihr, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.