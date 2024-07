Résultat des législatives 2024 à Ingersheim (68040) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À Ingersheim, qui va bénéficier des 17,21% du Front populaire ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire au premier tour. L'attelage a obtenu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,21% des voix à Ingersheim. Ce qui correspond à une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (16,3%).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Ingersheim A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces élections législatives 2024 sera très analysé. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 17 points à Ingersheim entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Ingersheim, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Ingersheim, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 18,42% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 29,60% pour Hubert Ott (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 57,51%. Hubert Ott remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Le dimanche 30 juin 2024, les citoyens d'Ingersheim ont placé en tête Nathalie Aubert (Rassemblement National), qui a amassé 35,67% des bulletins de vote. Hubert Ott (Ensemble pour la République) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à 30,05% et 17,21% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Aubert rassemblant cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Ingersheim au niveau de l'abstention ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Dimanche dernier, 34,58% des électeurs d'Ingersheim n'ont pas voté au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 13 points à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 3 371 personnes en âge de voter à Ingersheim, 47,26% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 47,69% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Ingersheim reste l'abstention L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau de participation. Le taux de participation à Ingersheim était de 65,42% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,11% au premier tour. Au deuxième tour, 38,68% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Ingersheim ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 74,43% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 74,73% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 467 personnes.

17:29 - Ingersheim et législatives : démographie, économie et choix électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Ingersheim mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 623 habitants par km² et un taux de chômage de 11,9%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (77,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 494 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,16% et d'une population immigrée de 10,17% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Ingersheim mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,62% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.