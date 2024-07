Résultat des législatives 2024 à Lièpvre (68660) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se transférer les supporters du Front populaire à Lièpvre ? Avec un peu plus de 28% des votes au niveau de la France pour le 1er round des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Lièpvre, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,79% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 20% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 22 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Lièpvre Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Lièpvre entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive vainqueur à Lièpvre ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Lièpvre ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Lièpvre, contrairement à 2022 ? Le RN arrivait également en pôle position à Lièpvre il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Nathalie Aubert qui arrivait en tête au premier tour avec 26,60% dans la commune. Jacques Cattin (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 55,01%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,99%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Lièpvre ce dimanche ? Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Lièpvre ont placé en tête Nathalie Aubert (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 48,07% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Hubert Ott (Ensemble pour la République) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) avec respectivement 20,05% et 16,79% des votants. Nathalie Aubert était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Lièpvre : un autre regard sur l'abstention aux dernières élections Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Le premier tour des élections législatives 2024 à Lièpvre a connu une participation de 59,32%, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 1 445 électeurs de Lièpvre s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 45,95%). Le taux de participation était de 43,78% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Lièpvre ? Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Lièpvre, qu'en est-il de la participation ? Dans la ville, 59,32% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 36,46% au premier tour. Au second tour, 29,51% des votants se sont déplacés. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 73,28% au premier tour, soit 1 056 personnes. L'inflation dans le pays, combinée avec les inquiétudes liées au conflit entre Israël et la Palestine seraient en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Lièpvre.

17:29 - Comment la composition démographique de Lièpvre façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Lièpvre, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 653 habitants répartis dans 877 logements, cette ville présente une densité de 139 habitants/km². Ses 95 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 505 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,77%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 46,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,51% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 519,92 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, Lièpvre incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.