Résultat des législatives 2024 à Kaysersberg Vignoble (68240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - À Kaysersberg Vignoble, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Front populaire dès le premier tour. Le bloc a glané plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 12,88% des suffrages à Kaysersberg Vignoble. Un chiffre en baisse en comparaison des 15,06% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Kaysersberg Vignoble L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Quoi qu'il se passe, un palier de plus pourrait être effacé ce dimanche soir.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Ce résultat du premier tour est logiquement à mettre en face de l'élection en 2022. A l'époque dans la commune de Kaysersberg Vignoble, lors des législatives, le score était également de 31,16% pour Hubert Ott , Kaysersberg Vignoble faisant déjà partie de la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Hubert Ott (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 57,92%, devant son adversaire Les Républicains à 42,08%.

20:05 - Quel verdict dans les urnes au 2e tour des législatives à Kaysersberg Vignoble ? Hubert Ott (Ensemble pour la République) a engrangé 34,03% des votes à Kaysersberg Vignoble le 30 juin, pour le 1er round de la législative. Nathalie Aubert (Rassemblement National) récupérait 33,82%. Ensuite, Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) recevait 12,88% des votants. Les électeurs passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la circonscription, puisque Nathalie Aubert y devançait ses adversaires, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Kaysersberg Vignoble : quelle évolution ? L'étude des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Kaysersberg Vignoble s'est renforcée de 15 points, parvenant à 68,87%. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'était en effet hissé à 53,41% des inscrits sur les listes électorales de Kaysersberg Vignoble, à comparer avec un taux de participation de 53,27% lors du scrutin de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Kaysersberg Vignoble, la participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 ? La participation constitue l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 31,13%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,11% au premier tour et 57,3% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,5% dans la ville, contre une abstention de 22,66% au premier tour.

17:29 - Les données démographiques de Kaysersberg Vignoble révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Kaysersberg Vignoble est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 4 401 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 416 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 314 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (71,92%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 125 résidents étrangers, Kaysersberg Vignoble se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,29%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2419,19 euros par mois. À Kaysersberg Vignoble, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.