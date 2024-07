Résultat des législatives 2024 à Wettolsheim (68920) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se porter les orphelins du Front populaire à Wettolsheim ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections sera celle du résultat de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'attelage a rassemblé 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent lors du 1er tour des législatives à Wettolsheim. On trouvait un ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête au premier tour, avec 36,08 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Jacques Cattin (Les Républicains) Les Républicains qui l'emportait au second tour.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 17 points à Wettolsheim Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 17 points sur place entre 2022 et 2024. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - Qu'avaient dit législatives en 2022 à Wettolsheim ? Ce score du premier tour est évidemment à mettre en face de ce qui s'est passé en 2022. A l'époque à Wettolsheim, lors des élections du Parlement, le score était de 31,74% pour Jacques Cattin (Les Républicains), Wettolsheim faisant déjà partie de la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Jacques Cattin (Les Républicains) au sommet localement, avec 50,22%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,78%.

20:05 - Quel résultat dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Wettolsheim ? D'après les projections finales publiées depuis dimanche, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. Le camp de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle préserveraient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 36,08% des votes, Hubert Ott (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Wettolsheim, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de devancer Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Daniel Klack (Divers droite) avec respectivement 31,37% et 12,6% des votants. La tête de la course était notamment différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Nathalie Aubert qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux électeurs de Wettolsheim un contexte différent pour le second tour dans la zone.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Wettolsheim ? L'observation des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Wettolsheim était de 29,0%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 40,99% au sein de Wettolsheim (68), à comparer avec un taux d'abstention de 42,17% lors du scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - % de participation lors du premier round des législatives à Wettolsheim Ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Wettolsheim, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 29%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,74% au premier tour. Au deuxième tour, 53,02% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 556 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,37% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,26% au second tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Wettolsheim Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la seconde manche des élections législatives à Wettolsheim comme dans toute la France. Avec ses 1 776 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 224 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 25% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 13,13% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 57,49% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 36,99% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1210,10 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Wettolsheim contribue à façonner l'avenir français.