Résultat des législatives 2024 à Bergheim (68750) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 18 points à Bergheim

L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 18 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Bergheim ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.