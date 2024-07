Résultat des législatives 2024 à Orschwihr (68500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Orschwihr, qui vont choisir les supporters de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 6,94% des bulletins à Orschwihr. Un chiffre en baisse en comparaison des 10,78% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Orschwihr en 2 ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet pour cette élection des députés 2024, localement. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Une nouvelle poussée pourrait bien s'afficher ce 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Des élections législatives positives pour le parti présidentiel en 2022 Reste dorénavant à savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Hubert Ott l'emportait aussi au premier tour dans la commune d'Orschwihr, grappillant 39,68% des votes sur place. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (61,29% contre 38,71% pour Les Républicains). Hubert Ott conservait donc son avance sur place.

20:05 - Hubert Ott (Ensemble pour la République) en tête avec 47,21% à Orschwihr aux législatives D'après les études dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'arroger moins de 250 sièges au terme des élections législatives. Le Front populaire devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient préserver une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Le 30 juin, les habitants d'Orschwihr ont placé en tête Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a obtenu 47,21% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Lilian Bourgeois (Front populaire) avec respectivement 32,83% et 6,94% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient pas opté pour la même couleur politique que ceux de la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Nathalie Aubert y arrivait en première place, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Orschwihr aux dernières élections Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est également indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Orschwihr était de 22,97%, en dessous de 16 points de celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 38,54% des inscrits sur les listes électorales d'Orschwihr (68), contre un taux d'abstention de 40,54% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation à Orschwihr peut-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Orschwihr, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation à Orschwihr pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 77,03%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 53,51% au premier tour. Au deuxième tour, 47,94% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Orschwihr ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 837 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,41% étaient allés voter. La participation était de 79,21% au premier tour, c'est-à-dire 663 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au RN seraient susceptibles de ramener les électeurs d'Orschwihr vers les urnes.

17:29 - Dynamique électorale à Orschwihr : une analyse socio-démographique Dans la commune d'Orschwihr, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 15,74% des résidents sont des enfants, et 26,49% ont plus de 60 ans. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 9,82%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (4,55%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,0%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Orschwihr mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,54% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.