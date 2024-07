Résultat des législatives 2024 à Soultzmatt (68570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire font envie Une autre question de ces élections est celle du poids de la gauche après la création du Nouveau Front populaire dès le premier tour. Le bloc a glané un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Soultzmatt, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 11,99% des votes dans la commune. Une somme à affiner néanmoins avec les 13,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Soultzmatt L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 23 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Soultzmatt ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection législative 2024 à l'échelle locale. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Soultzmatt, contrairement à 2022 ? Avec 15,67% à Soultzmatt, le RN avait été en revanche devancé par les 35,36% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 55,89% contre 44,11% pour les perdants. Hubert Ott remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Soultzmatt Nathalie Aubert (Rassemblement National) a obtenu 38,16% des suffrages à Soultzmatt le 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour de l'élection législative. En seconde place, Hubert Ott (Ensemble !) récupérait 36,04%. Enfin, Lilian Bourgeois (Front populaire) glanait 11,99% des votants. C'est aussi Nathalie Aubert qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 36,17%, devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Soultzmatt ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette localité lors des derniers scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, 71,38% des électeurs de Soultzmatt ont fait le déplacement lors du 1er tour des législatives 2024, un chiffre supérieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 1 967 personnes habilitées à participer à une élection à Soultzmatt avaient effectivement pris part au scrutin (soit 56,08%), à comparer avec une participation de 57,96% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2024 à Soultzmatt Le niveau d'abstention constitue immanquablement un facteur décisif du scrutin législatif. Le taux de participation à Soultzmatt était de 71,38% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,15% dans la ville. Le taux de participation était de 82,42% au premier tour, soit 1 547 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,29% au premier tour et 45,08% au second tour. Quelle sera la participation à Soultzmatt ce soir ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Soultzmatt : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e étape des élections législatives à Soultzmatt comme partout ailleurs. Dotée de 1 147 logements pour 2 432 habitants, la densité de la commune est de 121 hab par km². Avec 143 entreprises, Soultzmatt permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (80,21%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,63% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 46,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1334,85 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Soultzmatt manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.