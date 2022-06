Résultat de la législative à Ammerschwihr : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote d'Ammerschwihr, les voix qui avaient choisi la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés lors du premier tour des législatives seront peut être décisives ce dimanche pour le second volet du scrutin. Le candidat insoumis avait atteint 14,84% des suffrages lors de cette première manche. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,33%, 7,08%, 1,2% et 1,56% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc viser un total théorique de 22,17% à Ammerschwihr pour ces légilsatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Ammerschwihr ?

Le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour, les citoyens d'Ammerschwihr ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 35,09% des voix. Elle a coiffé au poteau les représentants Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent 21,54% et 14,84% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.