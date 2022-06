Résultat de la législative à Bergheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 25,21% des suffrages le 12 juin dernier au soir du premier round des élections législatives. En 2e place, la candidature Rassemblement National capte 20,45% des suffrages. De son côté, la candidature Les Républicains recueille 18,49% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,69% des voix au premier tour à Bergheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27,67% et 11,10% des voix. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 52,86% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,14% des voix. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Bergheim ( Haut-Rhin ) seront amenés à participer aux législatives comme l'ensemble des Français.