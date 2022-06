Résultat de la législative à Guebwiller : en direct

12/06/22 17:16

Au fil des derniers scrutins, les 11 327 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, au moment des législatives, sur les 7 978 personnes en âge de voter à Guebwiller, 66,3% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 59,06% au second round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

Lors de la présidentielle 2022, à Guebwiller, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position de la présidentielle avec 28,9% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,14%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 20,68% et Éric Zemmour avec 7,03%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront peut-être cette donne lors des législatives à Guebwiller ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Quel postulant à l'hémicycle les habitants de Guebwiller fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28.90% des suffrages au premier tour à Guebwiller, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de chez Rothschild et l'ex-député européen avaient obtenu 24.14% et 20.68% des votes. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en décrochant 51.09% des votes face à Marine Le Pen (48.91%). Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?