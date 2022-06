Résultat de la législative à Herrlisheim-près-Colmar : 2e tour en direct

19/06/22 18:50

Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Herrlisheim-près-Colmar seront connus dans la foulée de la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on connaîtra assez rapidement qui des candidats finalistes l'emporte pour aller à l'Assemblée lors du prochain quinquennat.

L'étude des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 19,06% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,08% au premier tour. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 48,63% des personnes en âge de participer à une élection à Herrlisheim-près-Colmar avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote.

Grâce à 29,99% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Herrlisheim-près-Colmar à l'occasion du premier round de la législative le 12 juin dernier. Les représentants Les Républicains et Rassemblement National la suivent grâce à respectivement 27,21% et 17,7% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait potentiellement viser 20,32% à Herrlisheim-près-Colmar avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Herrlisheim-près-Colmar ont pourtant livré 11,49% de leurs voix à la Nouvelle union populaire écologique et sociale le dimanche 12 juin, pour la manche initiale de la législative 2022. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium.

Le résultat de l'élection législative à Herrlisheim-près-Colmar est dorénavant officiel. A l'occasion du premier tour des législatives, les 1497 habitants de Herrlisheim-près-Colmar enregistrés dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Hubert Ott a engrangé 30% des suffrages. Jacques Cattin (Les Républicains) et Nathalie Aubert (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 27% et 18% des suffrages. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription du Haut-Rhin : 74 autres communes contribuent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Haut-Rhin s'établit à 49% (728 non-votants).

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens domiciliés à Herrlisheim-près-Colmar ( Haut-Rhin ) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35,2% des suffrages au premier tour à Herrlisheim-près-Colmar, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 24,4% et 12,1% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Herrlisheim-près-Colmar avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 57,4% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 42,6% des votes. Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ?