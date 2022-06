Résultat de la législative à Ingersheim : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat à Ingersheim pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Les inscrits d'Ingersheim avaient apporté 15,62% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,83% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 5,12% du côté des électeurs de gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - À Ingersheim, des sondages aussi convaincants ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces indicateurs des dernières heures se répercuteront probablement sur les législatives à Ingersheim dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 30,7% des votes, à Ingersheim cette fois, Emmanuel Macron avait glané la première position lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 26,03%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,62% et Éric Zemmour à 8,54%. Néanmoins, en France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - À Ingersheim, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Ingersheim. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres modifier les choix que feront les habitants d'Ingersheim. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 25,27% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,57% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Ingersheim, les chiffres de l'abstention aux législatives 2022 seront un élément clé Au cours des dernières années, les 4 755 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 58,84% des inscrits sur les listes électorales d'Ingersheim avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,13% au round deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.