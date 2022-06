Résultat de la législative à Kaysersberg Vignoble : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Kaysersberg Vignoble sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Kaysersberg Vignoble. En direct 18:07 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours à Kaysersberg Vignoble ? Le poids des électeurs de la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés reste un des enjeux de ces législatives 2022 à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 15,06% des suffrages dans la commune le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,47%, 5,78%, 1,13% et 1,32% en avril. Ce qui, en cumul, donnait un total espéré de 20,7% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Kaysersberg Vignoble ? Le 12 juin dernier au soir du premier round, les électeurs de Kaysersberg Vignoble ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 31,16% des bulletins de vote. Les candidats Les Républicains et Rassemblement National la suivent grâce à respectivement 21,06% et 17,31% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Kaysersberg Vignoble Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat des records durant de ce type d'élection. La semaine dernière, 51,11% des électeurs inscrits à Kaysersberg Vignoble avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 3618 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,5% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 22,66% au premier tour. 10:30 - Le second tour est lancé à Kaysersberg Vignoble ! Les paramètres de cette 2ème manche des élections législatives à Kaysersberg Vignoble sont simples : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Kaysersberg Vignoble - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Kaysersberg Vignoble aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Hubert Ott Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jacques Cattin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Kaysersberg Vignoble - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Kaysersberg Vignoble

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Kaysersberg Vignoble Hubert Ott (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 31,16% Jacques Cattin (Ballotage) Les Républicains 20,69% 21,06% Nathalie Aubert Rassemblement National 18,34% 17,31% Lilian Bourgeois Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,79% 15,06% Jean-Georges Trouillet Régionaliste 4,30% 4,33% Gabriel Schermann Ecologistes 3,40% 4,10% Emily Gravier Reconquête ! 2,87% 1,90% Sophie Vanackere Droite souverainiste 2,11% 1,96% Vincent Ackermann Ecologistes 1,88% 1,10% Fabien Becker Divers 1,23% 1,21% Anne Deffarges Divers extrême gauche 0,66% 0,58% Abel Moreau Divers 0,23% 0,23% Participation au scrutin Circonscription Kaysersberg Vignoble Taux de participation 47,41% 48,89% Taux d'abstention 52,59% 51,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,57% Nombre de votants 43 892 1 767

Le résultat de l'élection législative à Kaysersberg Vignoble est désormais publié. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des 3614 habitants de Kaysersberg Vignoble inscrits dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Reste à déterminer si les électeurs des 74 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Kaysersberg Vignoble. Le niveau de la participation parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Haut-Rhin s'établit à 49% (1 847 non-votants). Hubert Ott a engrangé 31% des voix au niveau de la ville. Jacques Cattin (Les Républicains) et Nathalie Aubert (Rassemblement National) ramassent dans l'ordre 21% et 17% des voix.

Législatives 2022 à Kaysersberg Vignoble : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 34,15% des suffrages au premier tour à Kaysersberg Vignoble, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 26,03% et 12,47% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Kaysersberg Vignoble avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 57,94% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 42,06% des voix. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Kaysersberg Vignoble seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français.