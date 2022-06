Résultat de la législative à Kaysersberg Vignoble : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 12,47% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Kaysersberg Vignoble en avril. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,78% et 1,13% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 19,38% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Kaysersberg Vignoble.

16:30 - À Kaysersberg Vignoble, des sondages tout aussi pertinents ?

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Kaysersberg Vignoble ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. La dernière présidentielle, à Kaysersberg Vignoble cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 34,15% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 26,03%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,47% et Éric Zemmour à 6,18%. Le président-candidat terminait à en revanche un peu moins de 28% des votes à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.