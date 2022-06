Résultat de la législative à Lapoutroie : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lapoutroie sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lapoutroie. En direct 18:49 - La coalition LFI-PS-EELV si près à Lapoutroie La Nupes pouvait espérer un total théorique de 29,36% à Lapoutroie avant ces légilsatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Lapoutroie ont pourtant donné 24,65% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la deuxième marche. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Lapoutroie ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Lapoutroie. Grâce à 29,44% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Lapoutroie à l'occasion du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 24,65% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National récupère 15,21% des suffrages. 13:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Lapoutroie Comment ont voté d'habitude les habitants de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? En 2017, durant les élections législatives, 57,0% des électeurs de Lapoutroie avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,67% au deuxième round. Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 42,64% au second round et 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. 10:30 - La 2ème manche des élections législatives 2022 a débuté à Lapoutroie La cité de Lapoutroie n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. Seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours sont en lice pour le second tour de l'élection législative à Lapoutroie. Les résultats seront connus à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Lapoutroie - 2e tour

Candidats dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Hubert Ott Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jacques Cattin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Lapoutroie - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lapoutroie Hubert Ott (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 29,44% Jacques Cattin (Ballotage) Les Républicains 20,69% 14,51% Nathalie Aubert Rassemblement National 18,34% 15,21% Lilian Bourgeois Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,79% 24,65% Jean-Georges Trouillet Régionaliste 4,30% 2,11% Gabriel Schermann Ecologistes 3,40% 4,37% Emily Gravier Reconquête ! 2,87% 2,68% Sophie Vanackere Droite souverainiste 2,11% 2,68% Vincent Ackermann Ecologistes 1,88% 2,25% Fabien Becker Divers 1,23% 1,27% Anne Deffarges Divers extrême gauche 0,66% 0,42% Abel Moreau Divers 0,23% 0,42% Participation au scrutin Circonscription Lapoutroie Taux de participation 47,41% 50,49% Taux d'abstention 52,59% 49,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,41% Nombre de votants 43 892 726

Le résultat du premier round de l' élection législative à Lapoutroie est tombé. Au soir du 1er tour des élections législatives, les 1438 habitants de Lapoutroie inscrits dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin se sont tournés vers le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention s'élève à 50% des citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription. L'issue définitive de la législative au niveau de la 2ème circonscription du Haut-Rhin découlera des choix des électeurs des 74 autres communes qui lui sont rattachées. Hubert Ott a ainsi réuni 29% des votes au niveau de la commune. Il est suivi par Lilian Bourgeois (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nathalie Aubert (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 25% et 15% des suffrages.

Législatives 2022 à Lapoutroie : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29,7% des voix au premier tour à Lapoutroie. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,8% et 21,4% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Lapoutroie avec 55,4% des suffrages, cédant ainsi à Marine Le Pen 44,7% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il se fier à cette commune pour remporter la majorité à l'Assemblée nationale ? Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Lapoutroie (68650) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.