Résultat de la législative à Lièpvre : 2e tour en direct

19/06/22 18:55

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lièpvre sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lièpvre. En direct 18:55 - La coalition Mélenchon était arrivée au pied du podium à Lièpvre il y a 7 jours Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait se fixer un total théorique de 22,45% à Lièpvre avant le premier tour des législatives. Soit le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon a obtenu 20,0% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours à Lièpvre. La Nupes avait ainsi terminé troisième. 15:30 - La candidature Rassemblement National plébiscitée au premier tour A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Lièpvre. Grâce à 26,6% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Lièpvre dimanche 12 juin lors du 1er tour des élections législatives. 13:30 - À Lièpvre, le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives 2022 sera un élément clé Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 36,46% des personnes en capacité de participer à une élection à Lièpvre avaient pris part au scrutin. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,79% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 26,72% au premier tour. 10:30 - Deuxième tour des élections législatives 2022 à Lièpvre ce dimanche ! Pour ce 2ème volet des législatives à Lièpvre, l'unique bureau de vote (Bureau unique) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, avant le début des dépouillements. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Le second tour des élections législatives à Lièpvre aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Hubert Ott Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jacques Cattin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Lièpvre - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lièpvre Hubert Ott (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 20,58% Jacques Cattin (Ballotage) Les Républicains 20,69% 11,84% Nathalie Aubert Rassemblement National 18,34% 26,60% Lilian Bourgeois Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,79% 20,00% Jean-Georges Trouillet Régionaliste 4,30% 8,16% Gabriel Schermann Ecologistes 3,40% 3,69% Emily Gravier Reconquête ! 2,87% 2,14% Sophie Vanackere Droite souverainiste 2,11% 2,14% Vincent Ackermann Ecologistes 1,88% 1,55% Fabien Becker Divers 1,23% 2,33% Anne Deffarges Divers extrême gauche 0,66% 0,19% Abel Moreau Divers 0,23% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Lièpvre Taux de participation 47,41% 36,46% Taux d'abstention 52,59% 63,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,38% Nombre de votants 43 892 524

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Lièpvre. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les électeurs votant dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin et habitant à Lièpvre. L'abstention s'établit à 64% des électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Nathalie Aubert a réuni 27% des votes dans la commune. Hubert Ott (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Lilian Bourgeois (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à respectivement 21% et 20% des votes. Les citoyens des 74 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Lièpvre ?

