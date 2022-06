Résultat de la législative à Munster : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Munster ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Munster comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 16,62% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,15% et 1,25% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 23,02% à Munster pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Munster, des sondages tout aussi valables ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Munster, Emmanuel Macron obtenait la tête du vote avec 27,44% des voix, devant Marine Le Pen à 27,39%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,62% et Éric Zemmour à 6,23%. Par contre en France, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières semaines changeront certainement ce paysage lors des législatives à Munster ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Munster À Munster, la participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont par exemple en mesure d'éloigner les électeurs de Munster (68140) des bureaux de vote. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 295 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,21% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,68% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Munster, l'abstention peut-elle encore monter aux élections législatives ? Comment ont voté généralement les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Pendant les élections législatives de 2017, 42,99% des personnes en âge de voter à Munster s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 40,78% pour le second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.