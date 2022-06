Résultat de la législative à Orbey : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Les Républicains plébiscitée lors du premier tour

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er round, les habitants d'Orbey ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 24,51% des bulletins de vote. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 23,62% et 18,43% des suffrages.