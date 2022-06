Résultat de la législative à Rouffach : en direct

12/06/22 19:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rouffach sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Rouffach ? Les inscrits de Rouffach avaient accordé 16,84% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier tour de la dernière présidentielle. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,73% et 1,76% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 24,33% à Rouffach pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Rouffach ? Les indications nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Rouffach ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a baissé à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. A l'issue du dernier vote de, à Rouffach, Marine Le Pen terminait en première position de l'élection avec 27,55% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,32%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 16,84% et Éric Zemmour avec 7,01%. 14:30 - À Rouffach, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Rouffach ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 3 017 personnes en âge de voter dans la ville, 21,93% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,0% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine sont de nature à éloigner les citoyens de Rouffach (68250) des isoloirs. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Rouffach à l'occasion des élections législatives ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les élections législatives de 2017, le taux d'abstention s'était élevé à 52,59% au premier tour au niveau de Rouffach. Le taux d'abstention était de 51,44% au tour deux. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Les votants de Rouffach ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Au cas où vous êtes toujours indécis concernant les 12 candidats au 1er tour dans la circonscription de Rouffach, pas de stress. Les 3 bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Rouffach

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rouffach comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Anne Deffarges Divers extrême gauche Vincent Ackermann Ecologistes Sophie Vanackere Droite souverainiste Fabien Becker Divers Nathalie Aubert Rassemblement National Hubert Ott Ensemble ! (Majorité présidentielle) Abel Moreau Divers Jacques Cattin Les Républicains Emily Gravier Reconquête ! Gabriel Schermann Ecologistes Jean-Georges Trouillet Régionaliste Lilian Bourgeois Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Rouffach : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27.6% des votes au premier tour à Rouffach. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.3% et 16.8% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en réunissant 52.5% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 47.5% des voix. Les votants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Rouffach (68) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.