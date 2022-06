Résultat de la législative à Sainte-Marie-aux-Mines : en direct

12/06/22 11:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Marie-aux-Mines sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:23 - A quelle heure se terminent les législatives à Sainte-Marie-aux-Mines ? Les données de ces législatives à Sainte-Marie-aux-Mines sont limpides : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 12 candidats. Un nombre de candidatures au-dessus de celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 19 heures dans la soirée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture du bureau de vote a en effet été décalé dans la commune pour diminuer la part d'inscrits absents à la fin de la journée.

Résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Marie-aux-Mines

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sainte-Marie-aux-Mines comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Anne Deffarges Divers extrême gauche Vincent Ackermann Ecologistes Sophie Vanackere Droite souverainiste Fabien Becker Divers Nathalie Aubert Rassemblement National Hubert Ott Ensemble ! (Majorité présidentielle) Abel Moreau Divers Jacques Cattin Les Républicains Emily Gravier Reconquête ! Gabriel Schermann Ecologistes Jean-Georges Trouillet Régionaliste Lilian Bourgeois Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Sainte-Marie-aux-Mines : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31,8% des voix au premier tour à Sainte-Marie-aux-Mines, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,3% et 23,0% des votes. Le choix des votants de Sainte-Marie-aux-Mines était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (53,0% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47,0% des votes. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les citoyens de Sainte-Marie-aux-Mines (68160) seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ?