Résultat des législatives à Soultzmatt : l'élection 2024 en direct

12:07 - Soultzmatt : étude du taux de participation aux élections législatives

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Soultzmatt (68570). Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,71% au premier tour et seulement 54,92% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 877 personnes en âge de voter dans la localité, 17,58% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,85% au second tour. La détermination des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Soultzmatt.