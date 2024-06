14:32 - Emmanuel Macron en tête à Hérouvillette lors de la dernière présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Hérouvillette avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,5%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 33,81% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,75% et 6,01% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 37,45% contre 62,55%.