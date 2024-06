Résultat des législatives à Hindisheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Hindisheim : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans les rues de Hindisheim, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 539 habitants répartis dans 647 logements, cette ville présente une densité de 120 hab par km². Avec 114 entreprises, Hindisheim est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,94% des résidents sont des enfants, et 25,47% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 45,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,6% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 68,43 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Hindisheim, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.