Résultat des législatives à Rossfeld : l'élection 2024 en direct

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rossfeld

Quelle influence les électeurs de Rossfeld exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 158 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,14%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (9,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 372 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,4%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Rossfeld mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,22% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.