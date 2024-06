Résultat des législatives à Ohnenheim : l'élection 2024 en direct

À Ohnenheim (67390), l'une des clés de ces législatives 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,61% au premier tour. Au second tour, 58,48% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ohnenheim ? Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,16% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 20,75% au premier tour.

Pour voter, les électeurs de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Ohnenheim. En ce jour d'élection, les Français sont déjà allés voter il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes qui ont vu la victoire du RN. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a décroché 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Cette élection est l'occasion idéale pour les candidats de la coalition dans la majorité de mettre en valeur leurs idées auprès des habitants de la ville. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.