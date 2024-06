Résultat des législatives à Soultzeren : l'élection 2024 en direct

08:57 - Tout savoir sur les législatives à Soultzeren

Les résultats des élections législatives à Soultzeren sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la victoire significative du Rassemblement National aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. Le dernier scrutin législatif dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin a été organisé en 2022, peu de temps après la réélection d'Emmanuel Macron. Parmi les forces en présence dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin, qui réussira à convaincre le plus grand nombre de votants de la localité ? L'unique bureau de vote de la localité de Soultzeren est ouvert jusqu'à 18 heures pour accueillir les votants. Cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections législatives à Soultzeren dès leur parution.