Résultat de la législative à Braine : 2e tour en direct

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Braine sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Braine. En direct 17:59 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours dans la cité ? La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait cumulé 12,72% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier dans l'unique bureau de vote de Braine. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 11,52%, 1,67%, 0,84% et 1,95% le 10 avril. Autrement dit un potentiel de 15,98% pour la Nupes dans la commune. 15:30 - La candidature Rassemblement National plébiscitée à Braine Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round, les citoyens de Braine ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 38,0% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 19,55% des votes. Enfin, la candidature Divers centre reçoit 13,35% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser à l'occasion du 2e tour des législatives à Braine ? Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat des records lors de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Au fil des dernières années, les 2264 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes législatives, le taux de participation s'était hissé à 40,19% des inscrits sur les listes électorales de Braine au tour deux, ce qui représentait 594 votants sur les 1487 personnes inscrites sur les listes électorales. 10:30 - Les législatives sont sur les rails à Braine ! La ville de Braine ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine sont en lice pour ce deuxième round de l'élection législative à Braine. Les résultats seront connus à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Braine - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Braine aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Jocelyn Dessigny Rassemblement National Stéphane Frere Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Braine - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Braine

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Braine Jocelyn Dessigny (Ballotage) Rassemblement National 35,22% 38,00% Stéphane Frere (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,85% 12,72% Jeanne Roussel Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,12% 19,55% Sébastien Eugène Divers centre 15,81% 13,35% Jade Gilquin Les Républicains 4,86% 6,20% Florence Triboulet Reconquête ! 3,63% 3,18% Françoise Vacca Ecologistes 2,31% 4,61% Joffrey Bollée Droite souverainiste 1,85% 1,59% Francis Garcia Divers extrême gauche 1,34% 0,79% Participation au scrutin Circonscription Braine Taux de participation 47,29% 43,30% Taux d'abstention 52,71% 56,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,47% Nombre de votants 39 317 643

Législatives 2022 à Braine : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 43,0% des voix au premier tour à Braine. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,1% et 11,5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Braine avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 63,5% des voix, laissant par conséquent 36,5% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les citoyens de Braine (02220) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.