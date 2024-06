En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Essômes-sur-Marne pour ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en rassembler une portion. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Essômes-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet glané 23,36% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,47% pour Yannick Jadot, 3,26% pour Fabien Roussel et 1,52% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 10,43% à Essômes-sur-Marne pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,92% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,29% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 22% cette fois.

18:42 - Des législatives déjà favorables au Rassemblement national à Essômes-sur-Marne Que peut-on tirer de cette avalanche de statistiques ? L'étiquette Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 40% à Essômes-sur-Marne lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les européennes se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Une victoire de Bardella à Essômes-sur-Marne le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. 40,4% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Essômes-sur-Marne, contre Valérie Hayer à 11,31% et Raphaël Glucksmann à 10,43%. Le RN rassemblait ainsi 368 votants d'Essômes-sur-Marne.

14:32 - Essômes-sur-Marne avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste de la France à Essômes-sur-Marne pendant la présidentielle avec pas moins de 32,42% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,29% et 18,81% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,38% des suffrages pour sa part. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est encore Marine Le Pen qui passait devant avec 52,76%, devant Emmanuel Macron à 47,24%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN il y a deux ans Le score en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections localement, comme au niveau national. Le RN parvenait en première position à Essômes-sur-Marne lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 28,82% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,33%.

11:02 - Analyse socio-économique d'Essômes-sur-Marne : perspectives électorales Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Essômes-sur-Marne, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 719 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 117 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la localité, 18,42% des résidents sont des enfants, et 24,47% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les 159 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 46,47% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 277,22 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, à Essômes-sur-Marne, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives précédentes à Essômes-sur-Marne Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Durant les précédentes élections européennes, 50,38% des personnes en capacité de voter à Essômes-sur-Marne s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 49,67% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,38% au premier tour et seulement 43,67% au second tour. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 70,99% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 70,54% au premier tour, c'est-à-dire 1 413 personnes.