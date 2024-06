En direct

19:34 - À Crézancy, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 8,98% à Crézancy pour ces élections continentales. Mais ce sont 19% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (6,5%), de l'EELV Marie Toussaint (2,79%) et enfin de Léon Deffontaine (3,1%). Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 23,58% des suffrages dans la localité.

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Crézancy Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces résultats. Mais des pistes se dégagent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus à Crézancy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,15% pour la liste de Jordan Bardella à Crézancy le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail, 162 votants de Crézancy ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a enregistré 50,15% des voix contre Valérie Hayer à 10,22% et Raphaël Glucksmann à 8,98%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Crézancy au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la référence pour juger une tendance politique locale. La communauté électorale de Crézancy avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste s'imposait avec 37,11% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,67% et 17,63% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,31% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN écrasait aussi Macron avec 59,56%.

12:32 - Quel verdict pour le RN ce dimanche à Crézancy ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Crézancy. C'est en effet Jocelyn Dessigny qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 31,34% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 58,36%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,64%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Crézancy aux législatives Quel portrait faire de Crézancy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 220 habitants répartis dans 543 logements, ce village présente une densité de 172 hab/km². L'existence de 50 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,76% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 20,08% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 36,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 360,63 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Crézancy, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les législatives démarrent à Crézancy : quel sera le taux de participation ? À Crézancy, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,2% au premier tour et seulement 39,67% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 69,86% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 69,73% au second tour, ce qui représentait 546 personnes.