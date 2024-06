La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est électoralement incertain. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 7,47% à Coincy début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 14% sur place. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Coincy, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 17,23% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,39% pour Yannick Jadot, 1,12% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo).

Difficile de résumer clairement cette masse de résultats. Mais des éléments se distinguent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 48% à Coincy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Coincy ?

Marine Le Pen a particulièrement marqué les esprits à Coincy lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 45,3% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,05% et 14,83% des voix. Coincy n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,58% des suffrages. Au second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la leader de l'ancien Front national qui avait le plus convaincu à Coincy avec 65,83%, devant Emmanuel Macron à 34,17%.